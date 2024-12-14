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Страны Скандинавии и Балтии раскритиковали решение World Aquatics о допуске россиян на ЧМ

Страны Скандинавии и Балтии раскритиковали решение World Aquatics о допуске россиян на ЧМ
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Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии направили руководству Международной федерации плавания (World Aquatics) письмо с критикой решения о смягчении допуска россиян в нейтральном статусе к международным соревнованиям под своей эгидой.

«Мы очень критично относимся к тому, как World Aquatics подошла к этому вопросу. Эти правила позволяют большой группе россиян, которые представляют команды, поддерживаемые армией и полицией, также считаться так называемыми нейтральными спортсменами. Международные федерации не были проинформированы об этом решении, мы узнали о нём только неделю спустя из новостной статьи на одном из сайтов. Мы очень критично относимся к этому», — цитирует президента Норвежской федерации плавания Като Братбакка TV2.

Также он добавил, что для помощи россиянам был сдвинут крайний срок отбора на чемпионат мира, который в эти дни проходит в Будапеште. По словам Братбакка, у других стран такой возможности не было.

Напомним, в ноябре 2024 года World Aquatics смягчила критерии допуска россиян в нейтральном статусе к международным соревнованиям под своей эгидой. В частности, исключён запрет на старт в дисциплинах с участием более чем одного человека, что позволило, например, синхронисткам бороться за медали в дуэте и группе, а пловцам — в эстафетах. С 10 по 15 декабря россияне участвуют в чемпионате мира на короткой воде Будапеште (Венгрия). На счету россиян уже четыре золотые медали — три личные у Мирона Лифинцева и одна у сборной.

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