Гретчен Уолш побила свой же мировой рекорд на ЧМ на короткой воде на 100 м баттерфляем
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Американская пловчиха Гретчен Уолш побила свой же мировой рекорд на чемпионате мира — 2024 на короткой воде на дистанции 100 м баттерфляем. Она показала время 52,71 секунды. Спортсменка улучшила собственное мировое достижение (52,87), которое установила в полуфинальном заплыве. Это её седьмой мировой рекорд на этом соревновании. Второе время показала нидерландская спортсменка Тесса Гиле (52,71). Тройку сильнейших замкнула представительница Австралии Александрия Перкинс (54,66).
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 100 м баттерфляй. Финал
14 декабря 2024, суббота. 19:32 МСК
Окончено
1
Гретчен Уолш
США
52.71
2
Тесса Гиле
Нидерланды
+1.95
3
Александрия Перкинс
Австралия
+2.39
Отметим, что в этом заплыве должна была плыть россиянка Дарья Клепикова. Однако она снялась с соревнований. Ещё одна россиянка Арина Суркова, которая была первой запасной, также отказалась от участия.
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