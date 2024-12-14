Гретчен Уолш побила свой же мировой рекорд на ЧМ на короткой воде на 100 м баттерфляем

Американская пловчиха Гретчен Уолш побила свой же мировой рекорд на чемпионате мира — 2024 на короткой воде на дистанции 100 м баттерфляем. Она показала время 52,71 секунды. Спортсменка улучшила собственное мировое достижение (52,87), которое установила в полуфинальном заплыве. Это её седьмой мировой рекорд на этом соревновании. Второе время показала нидерландская спортсменка Тесса Гиле (52,71). Тройку сильнейших замкнула представительница Австралии Александрия Перкинс (54,66).

Отметим, что в этом заплыве должна была плыть россиянка Дарья Клепикова. Однако она снялась с соревнований. Ещё одна россиянка Арина Суркова, которая была первой запасной, также отказалась от участия.