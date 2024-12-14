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Юлия Ефимова не смогла выйти в финал ЧМ на дистанции 50 м брассом

Юлия Ефимова не смогла выйти в финал ЧМ на дистанции 50 м брассом
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Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не смогла выйти в финал чемпионата мира на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия), на дистанции 50 м брассом. Её результат — 29,92 секунды. В своём заплыве она стала лишь шестой, при этом точь-в-точь повторив результат, показанный утром, который позволил ей выйти в дальнейшую стадию.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 50 м брассом. 1/2 финала
14 декабря 2024, суббота. 19:48 МСК
Окончено
1
Рута Мейлютите
Литва
28.39
2
Тан Цяньтин
Китай
+0.47
3
Лилли Кинг
США
+0.60

Лучшее время показала Рута Мейлютите из Литвы — 28,39. Вторая — китаянка Тан Цяньтин (28,86). Тройку сильнейших замкнула Лилли Кинг из США (28,99).

Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). 50 м брассом. Женщины. Предварительный заплыв:

1. Рута Мейлютите (Литва) — 28,39.

2. Тан Цяньтин (Китай) — 28,86.

3. Лилли Кинг (США) — 28,99.

11. Юлия Ефимова (Россия) — 29,92.

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