Минаков занял 6-е место на 100 м баттерфляем на ЧМ-2024, Понти победил с мировым рекордом
Поделиться
Российский пловец Андрей Минаков занял шестое место в финале заплыва на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Спортсмен преодолел дистанцию за 49,21 секунды. Победу одержал швейцарский пловец Ноэ Понти. Он проплыл дистанцию за 47,71 секунды и установил новый мировой рекорд. Серебряную медаль завоевал француз Максим Груссе (48,57). Тройку призёров замкнул австралиец Мэттью Темпл (48,71).
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал
14 декабря 2024, суббота. 19:40 МСК
Окончено
1
Ноэ Понти
Швейцария
47.71
2
Максим Груссе
Франция
+0.86
3
Мэттью Темпл
Австралия
+1.00
24-летний Ноэ Понти завоевал третье золото чемпионата мира в Будапеште. На дистанции 50 м баттерфляем швейцарец победил с мировым рекордом.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 декабря 2024
-
20:03
-
20:01
-
19:50
-
19:41
-
17:26
-
16:36
-
14:41
-
13:57
-
13:39
-
13:17
-
13:14
-
13:10
-
12:35
-
12:22
-
12:08
-
11:38
-
09:35
- 13 декабря 2024
-
23:34
-
22:55
-
22:26
-
22:03
-
21:56
-
21:43
-
21:19
-
21:16
-
21:11
-
21:01
-
20:48
-
20:45
-
20:21
-
20:17
-
20:01
-
20:01
-
19:49
-
19:44