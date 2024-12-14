Минаков занял 6-е место на 100 м баттерфляем на ЧМ-2024, Понти победил с мировым рекордом

Российский пловец Андрей Минаков занял шестое место в финале заплыва на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Спортсмен преодолел дистанцию за 49,21 секунды. Победу одержал швейцарский пловец Ноэ Понти. Он проплыл дистанцию за 47,71 секунды и установил новый мировой рекорд. Серебряную медаль завоевал француз Максим Груссе (48,57). Тройку призёров замкнул австралиец Мэттью Темпл (48,71).

24-летний Ноэ Понти завоевал третье золото чемпионата мира в Будапеште. На дистанции 50 м баттерфляем швейцарец победил с мировым рекордом.