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Минаков занял 6-е место на 100 м баттерфляем на ЧМ-2024, Понти победил с мировым рекордом

Минаков занял 6-е место на 100 м баттерфляем на ЧМ-2024, Понти победил с мировым рекордом
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Российский пловец Андрей Минаков занял шестое место в финале заплыва на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Спортсмен преодолел дистанцию за 49,21 секунды. Победу одержал швейцарский пловец Ноэ Понти. Он проплыл дистанцию за 47,71 секунды и установил новый мировой рекорд. Серебряную медаль завоевал француз Максим Груссе (48,57). Тройку призёров замкнул австралиец Мэттью Темпл (48,71).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 100 м баттерфляй. Финал
14 декабря 2024, суббота. 19:40 МСК
Окончено
1
Ноэ Понти
Швейцария
47.71
2
Максим Груссе
Франция
+0.86
3
Мэттью Темпл
Австралия
+1.00

24-летний Ноэ Понти завоевал третье золото чемпионата мира в Будапеште. На дистанции 50 м баттерфляем швейцарец победил с мировым рекордом.

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