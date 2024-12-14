Суркова вышла в финал ЧМ на дистанции 50 м вольным стилем, Трофимова — вне восьмёрки

Российская пловчиха Арина Суркова вышла в финал чемпионата мира на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). Суркова показала пятый результат — 23,69 секунды. Её соотечественница Дарья Трофимова стала только 14-й (24,11). Лидером заплыва стала американка Гретчен Уолш с результатом 22,87, которая установила новый мировой рекорд. Это её седьмой личный мировой рекорд. Второй стала её соотечественница Кейт Дугласс (23,25). Тройку сильнейших замкнула Катажина Васик из Польши (23,46).

Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). 50 м вольным стилем. Женщины. Полуфинальный заплыв:

1. Гретчен Уолш (США) — 22,87.

2. Кейт Дугласс (США) — 23,35.

3. Катажина Васик (Польша) — 23,46.

5. Арина Суркова (Россия) — 23,69.

14. Дарья Трофимова (Россия) — 24,11.