Кирилл Пригода с рекордом России вышел в финал на дистанции 50 м брассом на ЧМ-2024

Российский пловец Кирилл Пригода вышел в финал на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. В полуфинальном заплыве спортсмен установил новый рекорд России, показав результат 25,48 секунды.

Кроме того, результат Пригоды стал лучшим по итогам двух полуфинальных заплывов. Второе место занял китаец Цинь Хайян (25,60), тройку лучших замкнул южноафриканец Крис Смит с рекордом мира среди юниоров (25,65). Белорусский пловец Илья Шиманович вышел в финал с четвёртого места (25,67).

Напомним, чемпионат мира проходит с 10 по 15 декабря. Российские и белорусские спортсмены выступают на соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.