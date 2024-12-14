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Кирилл Пригода с рекордом России вышел в финал на дистанции 50 м брассом на ЧМ-2024

Кирилл Пригода с рекордом России вышел в финал на дистанции 50 м брассом на ЧМ-2024
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Российский пловец Кирилл Пригода вышел в финал на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. В полуфинальном заплыве спортсмен установил новый рекорд России, показав результат 25,48 секунды.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 50 м брассом. 1/2 финала
14 декабря 2024, суббота. 19:57 МСК
Окончено
1
Кирилл Пригода
Россия
25.48
2
Цинь Хайян
Китай
+0.12
3
Крис Смит
ЮАР
+0.18

Кроме того, результат Пригоды стал лучшим по итогам двух полуфинальных заплывов. Второе место занял китаец Цинь Хайян (25,60), тройку лучших замкнул южноафриканец Крис Смит с рекордом мира среди юниоров (25,65). Белорусский пловец Илья Шиманович вышел в финал с четвёртого места (25,67).

Напомним, чемпионат мира проходит с 10 по 15 декабря. Российские и белорусские спортсмены выступают на соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.

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