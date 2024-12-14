Егор Корнев вышел в финал ЧМ-2024 на 50 м вольным стилем, у Джордана Крукса мировой рекорд

Российский пловец Егор Корнев вышел в финал на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. В полуфинальном заплыве спортсмен установил новый рекорд России, показав результат 20,75 секунды. Представитель Каймановых островов Джордан Крукс установил новый мировой рекорд, показав результат 19,90 секунды.

Второе место по итогам полуфинальных заплывов показал американец Джек Алекси с результатом 20,51 секунды.

Напомним, чемпионат мира проходит с 10 по 15 декабря. Российские и белорусские спортсмены выступают на соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.