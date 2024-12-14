Егор Корнев вышел в финал ЧМ-2024 на 50 м вольным стилем, у Джордана Крукса мировой рекорд
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Российский пловец Егор Корнев вышел в финал на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. В полуфинальном заплыве спортсмен установил новый рекорд России, показав результат 20,75 секунды. Представитель Каймановых островов Джордан Крукс установил новый мировой рекорд, показав результат 19,90 секунды.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 50 м вольный стиль. 1/2 финала
14 декабря 2024, суббота. 20:21 МСК
Окончено
1
Джордан Крукс
Каймановы острова
19.90
2
Джек Алекси
США
+0.61
3
Гильерме Сантос
Бразилия
+0.69
Второе место по итогам полуфинальных заплывов показал американец Джек Алекси с результатом 20,51 секунды.
Напомним, чемпионат мира проходит с 10 по 15 декабря. Российские и белорусские спортсмены выступают на соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.
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