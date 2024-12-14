Пловец Илья Бородин стал чемпионом мира на дистанции 400 м комплексом
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Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль на дистанции 400 м комплексом на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. Спортсмен преодолел дистанцию с результатом 3.56,83. 21-летний россиянин впервые в карьере стал чемпионом мира.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 400 м комплекс. Финал
14 декабря 2024, суббота. 20:42 МСК
Окончено
1
Илья Бородин
Россия
3:56.83
2
Карсон Фостер
США
+0.62
3
Альберто Раццетти
Италия
+2.00
Серебряную медаль завоевал призёр Олимпийских игр — 2024 американец Карсон Фостер (3.57,45). Тройку замкнул итальянец Альберто Раццетти с результатом 3.58,83.
Своей победой Бородин принёс сборной России четвёртое золото на чемпионате мира в Будапеште. Напомним, россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
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