Лузин и Мартынычев не смогли выиграть медали на 800 м вольным стилем на ЧМ по плаванию

Российские пловцы Савелий Лузин и Кирилл Мартынычев не смогли завоевать медалей на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. В итоговом протоколе Лузин занял шестое место (7.36,19), Мартынычев — восьмое (7.39,26).

Победу одержал венгерский пловец Залан Шаркани с результатом 7.30,56. Второе место занял представитель Туниса Ахмед Джауади (7.31,93), тройку призёров замкнул итальянец Лука Де Туллио (7.34,32).

Напомним, чемпионат мира проходит с 10 по 15 декабря. Российские и белорусские спортсмены выступают на соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.