Лузин и Мартынычев не смогли выиграть медали на 800 м вольным стилем на ЧМ по плаванию
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Российские пловцы Савелий Лузин и Кирилл Мартынычев не смогли завоевать медалей на дистанции 800 м вольным стилем на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в венгерском Будапеште. В итоговом протоколе Лузин занял шестое место (7.36,19), Мартынычев — восьмое (7.39,26).
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 800 м вольный стиль. Финал
14 декабря 2024, суббота. 20:54 МСК
Окончено
1
Залан Шаркани
Венгрия
7:30.56
2
Ахмед Джауади
Тунис
+1.37
3
Лука Де Туллио
Италия
+3.76
Победу одержал венгерский пловец Залан Шаркани с результатом 7.30,56. Второе место занял представитель Туниса Ахмед Джауади (7.31,93), тройку призёров замкнул итальянец Лука Де Туллио (7.34,32).
Напомним, чемпионат мира проходит с 10 по 15 декабря. Российские и белорусские спортсмены выступают на соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.
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