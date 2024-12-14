Россияне выиграли смешанную эстафету 4x100 м комплексным плаванием на ЧМ-2024

Сборная России выиграла смешанную эстафету 4x100 м комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште (Венгрия). В состав команды вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова. Их результат — 3.30,47.

Отметим, что в предварительном этапе состав команды России практически полностью был другим: Павел Самусенко, Александр Жигалов, Арина Суркова и Дарья Трофимова. Тогда россияне преодолели дистанцию за 3.36,40 и вышли в финал с шестым временем.

Вторыми стали спортсмены из США. Третьи — представители Канады.

Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). Микст. Эстафета 4x100 м, комплекс. Финальные заплывы:

Россия — 3.30,47. США — отставание 0,08. Канада +1,50. Австралия +2,36. Великобритания +4,99.