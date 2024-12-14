Россияне выиграли смешанную эстафету 4x100 м комплексным плаванием на ЧМ-2024
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Сборная России выиграла смешанную эстафету 4x100 м комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште (Венгрия). В состав команды вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова. Их результат — 3.30,47.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Микст. Эстафета 4х100 м комплекс. Финал
14 декабря 2024, суббота. 21:14 МСК
Окончено
1
Россия
2
США
3
Канада
Отметим, что в предварительном этапе состав команды России практически полностью был другим: Павел Самусенко, Александр Жигалов, Арина Суркова и Дарья Трофимова. Тогда россияне преодолели дистанцию за 3.36,40 и вышли в финал с шестым временем.
Вторыми стали спортсмены из США. Третьи — представители Канады.
Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). Микст. Эстафета 4x100 м, комплекс. Финальные заплывы:
- Россия — 3.30,47.
- США — отставание 0,08.
- Канада +1,50.
- Австралия +2,36.
- Великобритания +4,99.
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