ЧМ-2024 по плаванию, медальный зачёт: Россия поднялась на второе место, лидирует США

Сегодня, 14 декабря, в Будапеште (Венгрия) прошёл пятый день чемпионата мира — 2024 по плаванию на короткой воде. Российский пловец Илья Бородин завоевал золото на дистанции 400 м комплексным плаванием. Сборная России, в состав которой вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова, победила в эстафете 4x100 м комплексом.

Чемпионат мира — 2024 на короткой воде. Медальный зачёт после пяти дней соревнований: