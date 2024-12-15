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Сборная России по футзалу обыграла Киргизию в товарищеском матче

14 декабря в рамках учебно-тренировочного сбора в Дворце спорта Федерации футбола Киргизии (Бишкек, Кыргызстан) завершилась товарищеская встреча между мужской сборной России по футзалу и национальной командой Киргизии. Матч закончился победой россиян со счётом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отличились Камиль Герейханов и Григорий Валеев. Также один мяч в собственные ворота забил игрок киргизской команды Шохрух Махмадаминов, который впоследствии стал автором ответного гола в ворота сборной России.

Ранее мужская сборная провела два товарищеских матча с командой Чили. Первая встреча завершилась победой чилийцев со счётом 3:0. Второй матч завершился с равным счётом — 3:3.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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