«Обалдеть, что творят!» Губерниев – о победе россиян в эстафете на ЧМ-2024 по плаванию

Спортивный комментатор и известный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной в смешанной эстафете 4x100 м комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште (Венгрия).

«Обалдеть, пловцы! Ещё и эстафету выиграли! Что творят! Лифинцев — четырёхкратный чемпион мира!», — написал Губерниев на личной странице в своём телеграм-канале.

В состав российской команды вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова. Они показали результат — 3.30,47. Вторыми стали спортсмены из США. Третье место в эстафете заняли представители Канады.

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