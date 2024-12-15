Чемпионат мира по плаванию — 2024 на короткой воде, Будапешт: расписание на 15 декабря

Сегодня, 15 декабря, в Будапеште (Венгрия) продолжится чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024. В заключительный день соревнований будет разыграно 10 комплектов медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заплывов.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде — 2024, Будапешт, 15 декабря (время московское)
Утренняя сессия
11:02. Женщины. 200 м, вольный стиль. Предварительные заплывы.
11:21. Мужчины. 200 м, вольный стиль. Предварительные заплывы.
11:46. Женщины. 200 м, на спине. Предварительные заплывы.
12:08. Мужчины. 200 м, на спине. Предварительные заплывы.
12:24. Женщины. Эстафета 4x100 м, комплекс. Предварительные заплывы.
12:41. Мужчины. Эстафета 4x100 м, комплекс. Предварительные заплывы.
Вечерняя сессия
19:32. Женщины. 50 м, вольный стиль. Финал.
19:39. Женщины. 50 м, вольный стиль. Финал.
19:47. Женщины. 50 м, брасс. Финал.
19:55. Мужчины. 50 м, брасс. Финал.
20:02. Женщины. 200 м, на спине. Финал.
20:15. Мужчины. 200 м, на спине. Финал.
20:26. Женщины. 200 м, вольный стиль. Финал.
20:40. Мужчины. 200 м, вольный стиль. Финал.
20:54. Женщины. Эстафета 4x100 м, комплекс. Финал.
21:10. Мужчины. Эстафета 4x100 м, комплекс. Финал.