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Клепикова и Трофимова не смогли выйти в финал ЧМ на короткой воде на дистанции 200 м в/с

Клепикова и Трофимова не смогли выйти в финал ЧМ на короткой воде на дистанции 200 м в/с
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Российские пловчихи Дарья Клепиоква и Дарья Трофимова не смогли выйти в финал чемпионата мира на короткой воде на дистанции 200 м вольным стилем. Клепикова показала 11-й результат (1.54,65), а Трофимова — 22-й (1.57,94).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 200 м вольный стиль. Предварительные заплывы
15 декабря 2024, воскресенье. 11:03 МСК
Окончено
1
Клэр Вайнштейн
США
1:52.51
2
Мари-Софи Харви
Канада
+0.30
3
Лани Паллистер
Австралия
+0.50

Лучшее время показала представительница США Клэр Вайнштейн. Она преодолела дистанцию за 1.52,51. Второй стала Мари-Софи Харви из Канады, отстав от лидера на 0,30 секунды. Тройку сильнейших замкнула австралийка Лани Паллистер (+0,50).

Чемпионат мира на короткой воде. 200 м вольным стилем. Женщины. Предварительные заплывы:

1. Клэр Вайнштейн (США) — 1.52,51.

2. Мари-Софи Харви (Канада) — отставание 0,30.

3. Лани Паллистер (Австралия) +0,50.

4. Леа Нил (Австралия) +0,97.

5. Шивон Бернадетт Хоги (Гонконг) +1,25…

11. Дарья Клепикова (Россия) +2,14…

22. Дарья Трофимова (Россия) +5,43.

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