Клепикова и Трофимова не смогли выйти в финал ЧМ на короткой воде на дистанции 200 м в/с

Российские пловчихи Дарья Клепиоква и Дарья Трофимова не смогли выйти в финал чемпионата мира на короткой воде на дистанции 200 м вольным стилем. Клепикова показала 11-й результат (1.54,65), а Трофимова — 22-й (1.57,94).
Лучшее время показала представительница США Клэр Вайнштейн. Она преодолела дистанцию за 1.52,51. Второй стала Мари-Софи Харви из Канады, отстав от лидера на 0,30 секунды. Тройку сильнейших замкнула австралийка Лани Паллистер (+0,50).
Чемпионат мира на короткой воде. 200 м вольным стилем. Женщины. Предварительные заплывы:
1. Клэр Вайнштейн (США) — 1.52,51.
2. Мари-Софи Харви (Канада) — отставание 0,30.
3. Лани Паллистер (Австралия) +0,50.
4. Леа Нил (Австралия) +0,97.
5. Шивон Бернадетт Хоги (Гонконг) +1,25…
11. Дарья Клепикова (Россия) +2,14…
22. Дарья Трофимова (Россия) +5,43.
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