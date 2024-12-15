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Клепикова и Трофимова не смогли выйти в финал ЧМ на короткой воде на дистанции 200 м в/с

Российские пловчихи Дарья Клепиоква и Дарья Трофимова не смогли выйти в финал чемпионата мира на короткой воде на дистанции 200 м вольным стилем. Клепикова показала 11-й результат (1.54,65), а Трофимова — 22-й (1.57,94).

Лучшее время показала представительница США Клэр Вайнштейн. Она преодолела дистанцию за 1.52,51. Второй стала Мари-Софи Харви из Канады, отстав от лидера на 0,30 секунды. Тройку сильнейших замкнула австралийка Лани Паллистер (+0,50).

Чемпионат мира на короткой воде. 200 м вольным стилем. Женщины. Предварительные заплывы:

1. Клэр Вайнштейн (США) — 1.52,51.

2. Мари-Софи Харви (Канада) — отставание 0,30.

3. Лани Паллистер (Австралия) +0,50.

4. Леа Нил (Австралия) +0,97.

5. Шивон Бернадетт Хоги (Гонконг) +1,25…

11. Дарья Клепикова (Россия) +2,14…

22. Дарья Трофимова (Россия) +5,43.