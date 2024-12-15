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Роман Акимов и Александр Щёголев не прошли в финал на 200 м в/c на ЧМ на короткой воде

Роман Акимов и Александр Щёголев не прошли в финал на 200 м в/c на ЧМ на короткой воде
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Российские пловцы Роман Акимов и Александр Щёголев не смогли выйти в финал чемпионата мира на короткой воде на дистанции 200 м вольным стилем. Акимов показал 14-й результат (1.43,32) в предварительных заплывах, Щёголев проиграл соотечественнику 0,08 секунды и расположился на 15-й строчке.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 200 м вольный стиль. Предварительные заплывы
15 декабря 2024, воскресенье. 11:21 МСК
Окончено
1
Люк Хобсон
США
1:41.55
2
Люка Энво
Бельгия
+0.03
3
Томас Коски
Финляндия
+0.37

С лучшим временем квалифицировался в финал 200-метровки американец Люк Хобсон. Он преодолел дистанцию за 1.41,55. Второй результат показал Люка Энво из Бельгии, проигравший лидеру всего 0,03 секунды. Тройку лучших замкнул финский пловец Томас Коски (+ 0,37).

Мужской финал на дистанции 200 м вольным стилем состоится сегодня, 15 декабря, и начнётся в 20:40 мск.

Медальный зачёт ЧМ на короткой воде
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