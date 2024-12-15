Дмитрий Савенко пробился в финал на 200 м на спине в рамках ЧМ на короткой воде

Российский пловец Дмитрий Савенко квалифицировался в финал чемпионата мира — 2024 на короткой воде на дистанции 200 м на спине. Спортсмен показал седьмое время (1.51,20) в предварительных заплывах. Другой россиянин, Алексей Ткачёв, не смог пробиться в решающий заплыв, заняв 19-е место (1.52,84).

С лучшим временем квалифицировался в финал 200-метровки венгерский пловец Хуберт Кош. Он преодолел дистанцию за 1.48,02. Второй результат показал Мевен Томак из Франции (1.50,34). Тройку лучших замкнул представитель Чехии Ян Чейка, проигравший французу всего 0,02 секунды.

Мужской финал на дистанции 200 м на спине состоится сегодня, 15 декабря, и начнётся в 20:15 мск.