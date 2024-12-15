Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дмитрий Савенко пробился в финал на 200 м на спине в рамках ЧМ на короткой воде

Дмитрий Савенко пробился в финал на 200 м на спине в рамках ЧМ на короткой воде
Комментарии

Российский пловец Дмитрий Савенко квалифицировался в финал чемпионата мира — 2024 на короткой воде на дистанции 200 м на спине. Спортсмен показал седьмое время (1.51,20) в предварительных заплывах. Другой россиянин, Алексей Ткачёв, не смог пробиться в решающий заплыв, заняв 19-е место (1.52,84).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 200 м на спине. Предварительные заплывы
15 декабря 2024, воскресенье. 12:08 МСК
Окончено
1
Хуберт Кош
Венгрия
1:48.02
2
Мевен Томак
Франция
+2.32
3
Ян Чейка
Чехия
+2.34

С лучшим временем квалифицировался в финал 200-метровки венгерский пловец Хуберт Кош. Он преодолел дистанцию за 1.48,02. Второй результат показал Мевен Томак из Франции (1.50,34). Тройку лучших замкнул представитель Чехии Ян Чейка, проигравший французу всего 0,02 секунды.

Мужской финал на дистанции 200 м на спине состоится сегодня, 15 декабря, и начнётся в 20:15 мск.

Материалы по теме
Роман Акимов и Александр Щёголев не прошли в финал на 200 м в/c на ЧМ на короткой воде
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android