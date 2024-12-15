Женская сборная России прошла в финал комбинированной эстафеты 4x100 м на ЧМ-2024

Женская сборная России прошла в финал комбинированной эстафеты 4x100 м на чемпионате мира на короткой воде. Спортсменки преодолели дистанцию за 3.51,81. В составе команды: Елизавета Агапитова, Юлия Ефимова, Арина Суркова, Дарья Трофимова.

Лучшее время показали американские спортсменки. Их результат — 3.48,56. Вторыми стали представительницы Китая. Они отстали от лидера на 0,54 секунды. Тройку сильнейших замкнули шведки (+1,23).

Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). Комбинированная эстафета 4x100 м. Женщины. Предварительный заплыв: