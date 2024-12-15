Женская сборная России прошла в финал комбинированной эстафеты 4x100 м на ЧМ-2024
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Женская сборная России прошла в финал комбинированной эстафеты 4x100 м на чемпионате мира на короткой воде. Спортсменки преодолели дистанцию за 3.51,81. В составе команды: Елизавета Агапитова, Юлия Ефимова, Арина Суркова, Дарья Трофимова.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. Эстафета 4х100 м комплекс. Предварительные заплывы
15 декабря 2024, воскресенье. 12:24 МСК
Окончено
1
США
3:48.56
2
Китай
+0.54
3
Швеция
+1.23
Лучшее время показали американские спортсменки. Их результат — 3.48,56. Вторыми стали представительницы Китая. Они отстали от лидера на 0,54 секунды. Тройку сильнейших замкнули шведки (+1,23).
Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). Комбинированная эстафета 4x100 м. Женщины. Предварительный заплыв:
- США — 3.48,56.
- Китай — отставание 0,54.
- Швеция +1,23.
- Великобритания +1,64.
- Италия +2,24.
- Россия +3,25.
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