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В федерации стрельбы из лука сообщили о допуске юниоров из России на международные старты

В федерации стрельбы из лука сообщили о допуске юниоров из России на международные старты
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Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев сообщил, что с 2025 года российские юниоры будут допущены к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«На исполкоме международной федерации стрельбы из лука (World Archery) было принято решение, что в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета наши юниорские, молодёжные и кадетские команды с 2025 года официально допущены к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом. По взрослым спортсменам вопрос решается, всё пока на паузе», — приводит слова Ешеева «РИА Новости Спорт».

В 2022 году российские лучники были отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине. В 2024 году российских спортсменов допустили до квалификационных соревнований на Олимпийские игры — 2024 в Париже, но они отказались участвовать без национальной символики.

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