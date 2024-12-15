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Мужская сборная России со 2-го места вышла в финал комбинированной эстафеты на ЧМ

Мужская сборная России со 2-го места вышла в финал комбинированной эстафеты на ЧМ
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Мужская сборная России квалифицировалась в финал комбинированной эстафеты 4x100 м на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште. Российские пловцы показали второе время по итогам предварительных заплывов, преодолев дистанцию за 3.22,08. В составе команды выступали Павел Самусенко, Александр Жигалов, Андрей Минаков и Дмитрий Жаворонков.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м комплекс. Предварительные заплывы
15 декабря 2024, воскресенье. 12:46 МСК
Окончено
1
Польша
2
Россия
3
Канада

Лучший результат в предварительных заплывах продемонстрировали польские пловцы — 3.21,70. Тройку лучших замкнула сборная Канады с результатом 3.22,66.

Финальный заплыв в мужской комбинированной эстафете 4x100 м состоится сегодня, 15 декабря, и начнётся в 21:10 по московскому времени.

Медальный зачёт ЧМ-2024 на короткой воде
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