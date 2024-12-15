Мужская сборная России со 2-го места вышла в финал комбинированной эстафеты на ЧМ
Поделиться
Мужская сборная России квалифицировалась в финал комбинированной эстафеты 4x100 м на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште. Российские пловцы показали второе время по итогам предварительных заплывов, преодолев дистанцию за 3.22,08. В составе команды выступали Павел Самусенко, Александр Жигалов, Андрей Минаков и Дмитрий Жаворонков.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м комплекс. Предварительные заплывы
15 декабря 2024, воскресенье. 12:46 МСК
Окончено
1
Польша
2
Россия
3
Канада
Лучший результат в предварительных заплывах продемонстрировали польские пловцы — 3.21,70. Тройку лучших замкнула сборная Канады с результатом 3.22,66.
Финальный заплыв в мужской комбинированной эстафете 4x100 м состоится сегодня, 15 декабря, и начнётся в 21:10 по московскому времени.
Комментарии
- 15 декабря 2024
-
14:11
-
13:50
-
13:22
-
13:15
-
12:51
-
12:38
-
12:13
-
12:00
-
11:31
-
09:30
-
09:30
-
04:21
-
03:45
-
01:38
- 14 декабря 2024
-
22:40
-
21:32
-
21:17
-
20:58
-
20:49
-
20:40
-
20:28
-
20:15
-
20:03
-
20:01
-
19:50
-
19:41
-
17:26
-
16:36
-
14:41
-
13:57
-
13:39
-
13:17
-
13:14
-
13:10
-
12:35