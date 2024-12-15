Гукеш: мама будет счастлива, если я стану более великим человеком, чем шахматистом

18-й чемпион мира по шахматам индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу рассказал о своих целях в жизни.

«Моя мама до сих пор говорит: «Я буду очень рада услышать, что ты великий шахматист, но я была бы счастлива услышать, что ты ещё более великий человек». Это то, что я действительно очень ценю. Я знаю, что мне нужно много над чем работать, но я стараюсь изо всех сил, чтобы стать лучшим шахматистом и лучшим человеком», — приводит слова шахматиста пресс-служба ФИДЕ.

В четверг, 12 декабря, в Сингапуре Гукеш в последней партии матча за шахматную корону обыграл 17-го чемпиона мира китайца Дин Лижэня на 58-м ходу. Общий счёт матча стал 7,5:6,5 в пользу 18-летнего индийца, который стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат. Гукеш стал вторым индийским обладателем шахматной короны в истории после Вишванатана Ананда.