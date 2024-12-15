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Стало известно, когда Владимир Путин вручит госнаграды победителям и призёрам Паралимпиады

Стало известно, когда Владимир Путин вручит госнаграды победителям и призёрам Паралимпиады
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Президент России Владимир Путин вручит госнаграды победителям и призёрам Паралимпийских игр — 2024 в Париже 16 декабря.

«16 декабря [президент России] Владимир Путин встретится с российскими спортсменами — победителями и призёрами XVII Паралимпийских летних игр в Париже — и вручит им государственные награды», — сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, на прошедших в Париже (Франция) Паралимпийских играх – 2024 российские спортсмены в общей сложности завоевали 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые). Соревнования завершились 8 сентября. Россияне заняли восьмое место в медальном зачёте по общему количеству медалей. Всего в играх участвовала 171 страна.

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