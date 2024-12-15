Суркова — последняя на дистанции 50 м вольным стилем на ЧМ, у Уолш — новый личный рекорд
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Российская пловчиха Арина Суркова стала последней на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). Её результат — 23,95.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 50 м вольный стиль. Финал
15 декабря 2024, воскресенье. 19:32 МСК
Окончено
1
Гретчен Уолш
США
22.83
2
Кейт Дугласс
США
+0.22
3
Катажина Васик
Польша
+0.54
Лидером заплыва стала американка Гретчен Уолш с результатом 22,83. Отметим, что это её девятый личный рекорд на чемпионате мира. Второй стала её соотечественница Кейт Дугласс (23,05). Тройку сильнейших замкнула Катажина Васик из Польши — 23,37.
Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). 50 м вольным стилем. Женщины. Финальный заплыв:
1. Гретчен Уолш (США) — 22,83.
2. Кейт Дугласс (США) — 23,05.
3. Катажина Васик (Польша) — 23,37…
8. Арина Суркова (Россия) — 23,95.
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