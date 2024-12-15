Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Егор Корнев стал шестым в финальном заплыве на 50 м вольным стилем в рамках ЧМ-2024

Егор Корнев стал шестым в финальном заплыве на 50 м вольным стилем в рамках ЧМ-2024
Комментарии

Российский пловец Егор Корнев занял шестое место в финальном заплыве на дистанции 50 м вольным стилем в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). Чемпионом мира на данной дистанции стал Джордан Крукс, представляющий Каймановы острова. Серебро завоевал бразилец Гильерме Сантос. Тройку лучших замкнул американец Джек Алекси.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 50 м вольный стиль. Финал
15 декабря 2024, воскресенье. 19:42 МСК
Окончено
1
Джордан Крукс
Каймановы острова
20.19
2
Гильерме Сантос
Бразилия
+0.38
3
Джек Алекси
США
+0.42

ЧМ-2024 на короткой воде стартовал 10 декабря в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступят такие именитые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова и Мирон Лифинцев.

Материалы по теме
Станет ли Мирон Лифинцев пятикратным чемпионом мира? Следим за последним днём ЧМ! LIVE
Станет ли Мирон Лифинцев пятикратным чемпионом мира? Следим за последним днём ЧМ! LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android