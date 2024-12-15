Егор Корнев стал шестым в финальном заплыве на 50 м вольным стилем в рамках ЧМ-2024
Поделиться
Российский пловец Егор Корнев занял шестое место в финальном заплыве на дистанции 50 м вольным стилем в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). Чемпионом мира на данной дистанции стал Джордан Крукс, представляющий Каймановы острова. Серебро завоевал бразилец Гильерме Сантос. Тройку лучших замкнул американец Джек Алекси.
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 50 м вольный стиль. Финал
15 декабря 2024, воскресенье. 19:42 МСК
Окончено
1
Джордан Крукс
Каймановы острова
20.19
2
Гильерме Сантос
Бразилия
+0.38
3
Джек Алекси
США
+0.42
ЧМ-2024 на короткой воде стартовал 10 декабря в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступят такие именитые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова и Мирон Лифинцев.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 декабря 2024
-
20:40
-
20:33
-
20:14
-
20:07
-
19:56
-
19:54
-
19:39
-
17:34
-
15:28
-
14:33
-
14:11
-
13:50
-
13:22
-
13:15
-
12:51
-
12:38
-
12:13
-
12:00
-
11:31
-
09:30
-
09:30
-
04:21
-
03:45
-
01:38
- 14 декабря 2024
-
22:40
-
21:32
-
21:17
-
20:58
-
20:49
-
20:40
-
20:28
-
20:15
-
20:03
-
20:01
-
19:50