Олимпийская чемпионка Мейлютите стала первой в финале ЧМ на дистанции 50 м брассом
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Олимпийская чемпионка 2012 года Рута Мейлютите из Литвы показала лучшее время в финале чемпионата мира на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия), на дистанции 50 м брассом. Её результат — 28,54 секунды. Второй стала китаянка Тан Цяньтин (28,86). Тройку сильнейших замкнула Лилли Кинг из США (28,91).
Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. 50 м брасс. Финал
15 декабря 2024, воскресенье. 19:51 МСК
Окончено
1
Рута Мейлютите
Литва
28.54
2
Тан Цяньтин
Китай
+0.32
3
Лилли Кинг
США
+0.37
Спортсменка из Беларуси Алина Змушко, также выступающая под нейтральным статусом, стала седьмой в этом заплыве.
Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). 50 м брассом. Женщины. Финальный заплыв:
1. Рута Мейлютите (Литва) — 28,54.
2. Тан Цяньтин (Китай) — 28,86.
3. Лилли Кинг (США) — 28,91.
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