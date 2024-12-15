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Кирилл Пригода завоевал серебро на дистанции 50 м брассом на ЧМ-2024 в Будапеште

Кирилл Пригода завоевал серебро на дистанции 50 м брассом на ЧМ-2024 в Будапеште
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Российский пловец Кирилл Пригода занял второе место в финале ЧМ-2024 по плаванию на открытой воде на дистанции 50 м брассом. Он преодолел дистанцию за 25,56. Чемпионом мира на данной дистанции стал Цинь Хайян, представляющий Китай (25,42). Тройку лучших замкнул турок Хусейин Эмре Сакчи, который показал такой же результат, как и Пригода.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 50 м брасс. Финал
15 декабря 2024, воскресенье. 19:58 МСК
Окончено
1
Цинь Хайян
Китай
25.42
2
Кирилл Пригода
Россия
+0.14
2
Хусейин Эмре Сакчи
Турция
+0.14

Напомним, ЧМ-2024 на короткой воде стартовал 10 декабря в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступят такие именитые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова и Мирон Лифинцев.

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