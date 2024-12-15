Россиянин Савенко стал седьмым в финальном заплыве на 200 м на спине в рамках ЧМ-2024

Российский пловец Дмитрий Савенко занял седьмое место в финальном заплыве на дистанции 200 м на спине в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). Чемпионом мира на данной дистанции стал Хуберт Кош, представляющий Венгрию. Серебро завоевал итальянец Лоренцо Мора. Тройку лучших замкнул француз Мевен Томак.

Напомним, ЧМ-2024 на короткой воде стартовал 10 декабря в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступят такие именитые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова и Мирон Лифинцев.