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Россиянин Савенко стал седьмым в финальном заплыве на 200 м на спине в рамках ЧМ-2024

Россиянин Савенко стал седьмым в финальном заплыве на 200 м на спине в рамках ЧМ-2024
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Российский пловец Дмитрий Савенко занял седьмое место в финальном заплыве на дистанции 200 м на спине в рамках чемпионата мира — 2024 на короткой воде, который проходит в Будапеште (Венгрия). Чемпионом мира на данной дистанции стал Хуберт Кош, представляющий Венгрию. Серебро завоевал итальянец Лоренцо Мора. Тройку лучших замкнул француз Мевен Томак.

Биатлон. ЧМ-2015. Контиолахти, Финляндия
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
14 марта 2015, суббота. 18:30 МСК
Окончено
1
Германия
1:13:49.5
2
Норвегия
+15.4
3
Франция
+33.6

Напомним, ЧМ-2024 на короткой воде стартовал 10 декабря в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступят такие именитые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова и Мирон Лифинцев.

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