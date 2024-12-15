Бернадетт Хоги из Гонконга победила в финале ЧМ на короткой воде на дистанции 200 м в/с

Пловчиха Шивон Бернадетт Хоги, представляющая Гонконг, одержала победу в финале чемпионата мира на короткой воде на дистанции 200 м вольным стилем. Она преодолела дистанцию за 1.50,62. Второй стала Мари-Софи Харви из Канады (1.51,49). Американская пловчиха из США Клэр Вайнштейн замкнула тройку сильнейших (1.51,62).

Чемпионат мира на короткой воде. 200 м вольным стилем. Женщины. Финальные заплывы:

1. Шивон Бернадетт Хоги (Гонконг) — 1.50,62.

2. Мари-Софи Харви (Канада) — 1.51,49.

3. Клэр Вайнштейн (США) — 1.52,62.

4. Лани Паллистер (Австралия) — 1.51,75.

5. Фрея Анн Александра Андерсон (Великобритания) — 1.52,14.