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Американец Люк Хобсон установил мировой рекорд на дистанции 200 м вольным стилем

Американец Люк Хобсон установил мировой рекорд на дистанции 200 м вольным стилем
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Американский пловец Люк Хобсон установил мировой рекорд на дистанции 200 м вольным стилем. Он занял первое место в финале ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде, преодолев дистанцию за 1.38,61. Второе место в заплыве занял Максимиллиан Джулиани, представляющий Австралию. Тройку лидеров замкнул Люка Энво из Бельгии. Российские пловцы не участвовали в финале на данной дистанции.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал
15 декабря 2024, воскресенье. 20:46 МСК
Окончено
1
Люк Хобсон
США
1:38.61
2
Максимиллиан Джулиани
Австралия
+1.75
3
Люка Энво
Бельгия
+2.52

Напомним, ЧМ-2024 на короткой воде стартовал 10 декабря в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступят такие именитые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова и Мирон Лифинцев.

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