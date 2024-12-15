Американец Люк Хобсон установил мировой рекорд на дистанции 200 м вольным стилем

Американский пловец Люк Хобсон установил мировой рекорд на дистанции 200 м вольным стилем. Он занял первое место в финале ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде, преодолев дистанцию за 1.38,61. Второе место в заплыве занял Максимиллиан Джулиани, представляющий Австралию. Тройку лидеров замкнул Люка Энво из Бельгии. Российские пловцы не участвовали в финале на данной дистанции.

Напомним, ЧМ-2024 на короткой воде стартовал 10 декабря в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступят такие именитые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова и Мирон Лифинцев.