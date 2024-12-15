Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Женская сборная России осталась без медали в финале эстафеты 4x100 м на ЧМ-2024

Женская сборная России осталась без медали в финале эстафеты 4x100 м на ЧМ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Женская сборная России осталась без медалей в финале комбинированной эстафеты 4x100 м на чемпионате мира на короткой воде. Спортсменки преодолели дистанцию за 3.49,35 и показали лишь пятый результат. В составе команды: Елизавета Агапитова, Евгения Чикунова, Арина Суркова, Дарья Клепикова. Лучшее время показали американские спортсменки. Их результат — 3.40,41. Отметим, что это новый рекорд мира.

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Женщины. Эстафета 4х100 м комплекс. Финал
15 декабря 2024, воскресенье. 21:07 МСК
Окончено
1
США
2
Великобритания
3
Китай

Отметим, что в предварительном заплыве, который проходил сегодня утром, состав россиянок был иным: Елизавета Агапитова, Юлия Ефимова, Арина Суркова и Дарья Трофимова.

Вторыми стали представительницы Великобритании с результатом 3.47,84. Тройку сильнейших замкнули китайские спортсменки (3.47.93).

Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). Комбинированная эстафета 4x100 м. Женщины. Финальный заплыв:

США — 3.40,41.
Великобритания — 3.47,84.
Китай — 3.47,93.
Швеция — 3.48,35.
Россия — 3.49,35.
Италия — 3.50,36.
Япония — 3.51,13.
Венгрия — 3.51,65.

Материалы по теме
Кирилл Пригода завоевал серебро на дистанции 50 м брассом на ЧМ-2024 в Будапеште
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android