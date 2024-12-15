Женская сборная России осталась без медали в финале эстафеты 4x100 м на ЧМ-2024

Женская сборная России осталась без медалей в финале комбинированной эстафеты 4x100 м на чемпионате мира на короткой воде. Спортсменки преодолели дистанцию за 3.49,35 и показали лишь пятый результат. В составе команды: Елизавета Агапитова, Евгения Чикунова, Арина Суркова, Дарья Клепикова. Лучшее время показали американские спортсменки. Их результат — 3.40,41. Отметим, что это новый рекорд мира.
Отметим, что в предварительном заплыве, который проходил сегодня утром, состав россиянок был иным: Елизавета Агапитова, Юлия Ефимова, Арина Суркова и Дарья Трофимова.
Вторыми стали представительницы Великобритании с результатом 3.47,84. Тройку сильнейших замкнули китайские спортсменки (3.47.93).
Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). Комбинированная эстафета 4x100 м. Женщины. Финальный заплыв:
США — 3.40,41.
Великобритания — 3.47,84.
Китай — 3.47,93.
Швеция — 3.48,35.
Россия — 3.49,35.
Италия — 3.50,36.
Япония — 3.51,13.
Венгрия — 3.51,65.