Женская сборная России осталась без медали в финале эстафеты 4x100 м на ЧМ-2024

Женская сборная России осталась без медалей в финале комбинированной эстафеты 4x100 м на чемпионате мира на короткой воде. Спортсменки преодолели дистанцию за 3.49,35 и показали лишь пятый результат. В составе команды: Елизавета Агапитова, Евгения Чикунова, Арина Суркова, Дарья Клепикова. Лучшее время показали американские спортсменки. Их результат — 3.40,41. Отметим, что это новый рекорд мира.

Отметим, что в предварительном заплыве, который проходил сегодня утром, состав россиянок был иным: Елизавета Агапитова, Юлия Ефимова, Арина Суркова и Дарья Трофимова.

Вторыми стали представительницы Великобритании с результатом 3.47,84. Тройку сильнейших замкнули китайские спортсменки (3.47.93).

Чемпионат мира на короткой воде. Будапешт (Венгрия). Комбинированная эстафета 4x100 м. Женщины. Финальный заплыв:

США — 3.40,41.

Великобритания — 3.47,84.

Китай — 3.47,93.

Швеция — 3.48,35.

Россия — 3.49,35.

Италия — 3.50,36.

Япония — 3.51,13.

Венгрия — 3.51,65.