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Российские пловцы с мировым рекордом выиграли эстафету 4x100 м на ЧМ-2024

Российские пловцы с мировым рекордом выиграли эстафету 4x100 м на ЧМ-2024
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Российские пловцы одержали победу в эстафете 4x100 м комплексом на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия), установив мировой рекорд. Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев преодолели дистанцию за 3.18,68. Второе место в эстафете заняла сборная США (3.19,03). Тройку лидеров замкнули пловцы из Италии (3.19,91).

Плавание на короткой воде. ЧМ-2024. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м комплекс. Финал
15 декабря 2024, воскресенье. 21:28 МСК
Окончено
1
Россия
2
США
3
Италия

Напомним, ЧМ-2024 на короткой воде стартовал 10 декабря в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступили такие именитые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова и Мирон Лифинцев.

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Теперь мы видели всё. Наши пловцы выиграли эстафету с мировым рекордом!
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