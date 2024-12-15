Российские пловцы с мировым рекордом выиграли эстафету 4x100 м на ЧМ-2024

Российские пловцы одержали победу в эстафете 4x100 м комплексом на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия), установив мировой рекорд. Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев преодолели дистанцию за 3.18,68. Второе место в эстафете заняла сборная США (3.19,03). Тройку лидеров замкнули пловцы из Италии (3.19,91).

Напомним, ЧМ-2024 на короткой воде стартовал 10 декабря в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступили такие именитые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова и Мирон Лифинцев.