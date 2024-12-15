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ЧМ-2024 по плаванию, медальный зачёт: Россия заняла второе место, США — лидеры

ЧМ-2024 по плаванию, медальный зачёт: Россия заняла второе место, США — лидеры
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Сегодня, 15 декабря, в Будапеште (Венгрия) прошёл заключительный день чемпионата мира — 2024 по плаванию на короткой воде. Российский пловец Кирилл Пригода завоевал серебро на дистанции 50 м брассом. Сборная России, в состав которой вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев, победила в эстафете 4x100 м комплексом.

Чемпионат мира — 2024 на короткой воде. Медальный зачёт после заключительного дня соревнований:

  1. США — 18 золотых, 13 серебряных и семь бронзовых медалей.
  2. Россия — шесть золотых и четыре серебряные медали.
  3. Канада — четыре золотые, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.
  4. Китай — три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль.
  5. Швейцария — три золотые медали.
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