ЧМ-2024 по плаванию, медальный зачёт: Россия заняла второе место, США — лидеры

Сегодня, 15 декабря, в Будапеште (Венгрия) прошёл заключительный день чемпионата мира — 2024 по плаванию на короткой воде. Российский пловец Кирилл Пригода завоевал серебро на дистанции 50 м брассом. Сборная России, в состав которой вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев, победила в эстафете 4x100 м комплексом.

Чемпионат мира — 2024 на короткой воде. Медальный зачёт после заключительного дня соревнований: