ЧМ-2024 по плаванию, медальный зачёт: Россия заняла второе место, США — лидеры
Сегодня, 15 декабря, в Будапеште (Венгрия) прошёл заключительный день чемпионата мира — 2024 по плаванию на короткой воде. Российский пловец Кирилл Пригода завоевал серебро на дистанции 50 м брассом. Сборная России, в состав которой вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев, победила в эстафете 4x100 м комплексом.
Чемпионат мира — 2024 на короткой воде. Медальный зачёт после заключительного дня соревнований:
- США — 18 золотых, 13 серебряных и семь бронзовых медалей.
- Россия — шесть золотых и четыре серебряные медали.
- Канада — четыре золотые, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.
- Китай — три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль.
- Швейцария — три золотые медали.
Комментарии