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Фото: радость российских пловцов после победы в эстафете на ЧМ в Будапеште

Фото: радость российских пловцов после победы в эстафете на ЧМ в Будапеште
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Сегодня, 15 декабря, российские пловцы выиграли эстафету 4x100 м комплексом на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия). Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев преодолели дистанцию за 3.18,68, установив мировой рекорд. Предыдущий рекорд на короткой воде принадлежал команде США (3.18,98).

Фото: кадр из трансляции

Второе место в эстафете заняла сборная США (3.19,03). Тройку лидеров замкнули пловцы из Италии (3.19,91).

Россияне выступали на чемпионате мира в Будапеште в нейтральном статусе. Соревнования в комбинированной эстафете 4x100 м у мужчин завершили программу мирового первенства.

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