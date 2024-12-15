Климент Колесников отреагировал на яркую победу сборной России в эстафете на ЧМ-2024

Российский пловец Климент Колесников поздравил мужскую сборную в эстафете 4x100 м комплексом на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия). Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев преодолели дистанцию за 3.18,68, установив мировой рекорд.

«Всё! Финальная дистанция заключительного дня чемпионата мира по плаванию. С рекордом мира! Заканчивают красиво!» — написал Колесников на своей странице в социальных сетях.

Россияне выступали на чемпионате мира в Будапеште в нейтральном статусе. Соревнования в комбинированной эстафете 4x100 м у мужчин завершили программу мирового первенства.