«Гордость России!» Губерниев — о победе пловцов в эстафете на ЧМ-2024

Спортивный комментатор и известный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на победу мужской сборной в эстафете 4x100 м комплексом на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия). Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев преодолели дистанцию за 3.18,68 установив мировой рекорд.

«Просто короли!!! Лифинцев — царь, пятикратный, Пригода принц!!! Все молодцы!!! Гордость России!!!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Россияне выступали на чемпионате мира в Будапеште в нейтральном статусе. Соревнования в комбинированной эстафете 4x100 метров у мужчин завершили программу мирового первенства.