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18-летний Мирон Лифинцев завоевал пять золотых медалей на ЧМ-2024 в Будапеште

18-летний Мирон Лифинцев завоевал пять золотых медалей на ЧМ-2024 в Будапеште
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Российский пловец Мирон Лифинцев выиграл пять золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который прошёл в Будапеште (Венгрия).

Во второй день соревнований 18-летний россиянин стал чемпионом на дистанции 100 м на спине. Далее Лифинцев в составе сборной России выиграл эстафету 4х50 м комплексом в миксте. В пятницу, 13 декабря, Лифинцев завоевал третью золотую награду, одержав победу на дистанции 50 м на спине, а 14 декабря в составе сборной выиграл эстафету 4х100 комплексом в миксте.

Сегодня, 15 декабря, в составе мужской сборной Лифинцев стал победителем в эстафете 4x100 м комплексом. Российские пловцы заняли второе место в медальном зачёте, уступив команде США.

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