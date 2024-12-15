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«Матч ТВ» не показал победу российских пловцов на ЧМ из-за трансляции единоборств

«Матч ТВ» не показал победу российских пловцов на ЧМ из-за трансляции единоборств
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Телеканал «Матч ТВ» не показал триумф мужской сборной России в эстафете 4x100 м комплексом на ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия). Телеканал транслировал турнир по смешанным единоборствам АСА 182, который проходит в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер. Плавание показывал канал «Матч! Арена».

Российские пловцы одержали победу в эстафете 4x100 м комплексом, установив мировой рекорд. Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев преодолели дистанцию за 3.18,68.

Напомним, ЧМ-2024 на короткой воде стартовал 10 декабря в Будапеште (Венгрия). На него в нейтральном статусе допустили представителей России. В частности, на первенстве выступили такие именитые пловцы, как Евгения Чикунова, Илья Бородин, Юлия Ефимова и Мирон Лифинцев.

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