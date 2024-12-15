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Сборная России девять раз остановилась в шаге от медалей на ЧМ в Будапеште

Сборная России девять раз остановилась в шаге от медалей на ЧМ в Будапеште
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На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште (Венгрия) Россия девять раз остановилась в шаге от медалей. В итоге в активе сборной России шесть золотых и четыре серебряные медали. В медальном зачёте она расположилась на втором месте после сборной США.

Сегодня, 15 декабря, прошёл заключительный день соревнований. Российский пловец Кирилл Пригода завоевал серебро на дистанции 50 м брассом. Сборная России, в состав которой вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев, победила в эстафете 4x100 м комплексом.

Напомним, ЧМ-2024 на короткой воде — первое соревнование с 2022 года, куда в нейтральном статусе допустили представителей России.

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