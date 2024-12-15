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Источник: россияне выступят на объединённом ЧМ по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре

Источник: россияне выступят на объединённом ЧМ по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре
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Российские спортсмены в плавании, прыжках в воду и синхронном плавании готовятся выступить на чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта, который пройдёт с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Отмечается, что у большинства лидеров уже есть нейтральные статусы, начали получать нейтральный статус прыгуны в воду и в синхронном плавании. По состоянию на сейчас в этих видах спорта россияне планируют выступить в Сингапуре на летнем объединённом чемпионате мира.

Сегодня, 15 декабря, прошёл заключительный день соревнований ЧМ-2024 на короткой воде. Российский пловец Кирилл Пригода завоевал серебро на дистанции 50 м брассом. Сборная России, в состав которой вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев, победила в эстафете 4x100 м комплексом.

Напомним, ЧМ-2024 на короткой воде в Будапеште — первое соревнование с 2022 года, куда в нейтральном статусе допустили представителей России.

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