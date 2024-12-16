Сборная России по футзалу второй раз за два дня обыграла Киргизию в товарищеском матче

15 декабря в рамках учебно-тренировочного сбора во Дворце спорта Федерации футбола Киргизии (Бишкек, Киргизия) завершилась вторая товарищеская встреча между мужской сборной России по футзалу и национальной командой Киргизии. Матч закончился победой россиян со счётом 6:2.

В составе победителей дублем отметился Григорий Валеев, по одному забитому мячу на счету Глеба Тимошенко, Даниила Ильина, Дмитрия Зайцева и Максима Окулова.

Отметим, что это была вторая встреча между командами за два дня. В субботу, 14 декабря, команда из России также оказалась сильнее, но с меньшим счётом — 3:1.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.