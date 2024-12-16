В Госдуме оценили выступление российских пловцов на ЧМ-2024 в Будапеште

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв оценил выступление российских пловцов на чемпионата мира — 2024 по плаванию на короткой воде. Соревнования прошли в Будапеште (Венгрия).

«Это отличный результат. Наши пловцы также установили большое количество рекордов, мы переживали за них и поддерживали. Это выступление станет хорошим примером для других видов спорта», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Вчера, 15 декабря, мужская сборная России одержала яркую победу в эстафете 4x100 м комплексом. Российские пловцы заняли второе место в медальном зачёте, уступив сборной команде США.