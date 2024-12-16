Женская сборная Норвегии стала чемпионом Европы — 2024 по гандболу

В Австрии завершился чемпионат Европы по гандболу среди женщин, который проходил с 28 ноября по 15 декабря. Золотые медали первенства завоевала сборная Норвегии. В финальном матче норвежские гандболистки со счётом 31:23 (13:12) обыграли команду Дании.

В матче за третье место гандболистки из Венгрии с минимальным перевесом обыграли француженок — 25:24 (13:12).

Женская сборная Норвегии стала чемпионом Европы третий год подряд и 10-й раз в своей истории. Стоит отметить, что норвежские гандболистки — чемпионки Олимпиады-2024. Тогда в финале Игр в Париже они разгромили команду Франции со счётом 29:21.