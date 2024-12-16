Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мирон Лифинцев рассказал, кому посвятил свои победы на ЧМ-2024 на короткой воде

Мирон Лифинцев рассказал, кому посвятил свои победы на ЧМ-2024 на короткой воде
Аудио-версия:
Комментарии

Российский пловец, обладатель пяти золотых медалей чемпионата мира — 2024 на короткой воде Мирон Лифинцев рассказал, кому посвятил свои победы на соревнованиях в Будапеште.

«Все победы на этом чемпионате мира посвящаю Владимиру Николаевичу Сидорову, это гениальный человек в моей истории. Он столько труда в меня вложил. А одну медаль, золотую, подарю Ольге Николаевне Байдаловой, она повесит её на ёлку. Своим тренерам я очень благодарен», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Владимир Николаевич Сидоров — тренер-преподаватель высшей категории, ушёл из жизни в апреле 2024 года в возрасте 73 лет.

Напомним, во второй день чемпионата мира 18-летний Лифинцев победил на дистанции 100 м на спине. Далее Лифинцев в составе сборной России выиграл эстафету 4х50 м комплексом в миксте. В пятницу, 13 декабря, Лифинцев завоевал третью золотую награду, одержав победу на дистанции 50 м на спине, а 14 декабря в составе сборной выиграл эстафету 4х100 комплексом в миксте. В заключительный день соревнований, 15 декабря, в составе мужской сборной Лифинцев стал победителем в эстафете 4x100 м комплексом.

Материалы по теме
18-летний Мирон Лифинцев завоевал пять золотых медалей на ЧМ-2024 в Будапеште
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android