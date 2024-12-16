Мирон Лифинцев рассказал, кому посвятил свои победы на ЧМ-2024 на короткой воде

Российский пловец, обладатель пяти золотых медалей чемпионата мира — 2024 на короткой воде Мирон Лифинцев рассказал, кому посвятил свои победы на соревнованиях в Будапеште.

«Все победы на этом чемпионате мира посвящаю Владимиру Николаевичу Сидорову, это гениальный человек в моей истории. Он столько труда в меня вложил. А одну медаль, золотую, подарю Ольге Николаевне Байдаловой, она повесит её на ёлку. Своим тренерам я очень благодарен», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Владимир Николаевич Сидоров — тренер-преподаватель высшей категории, ушёл из жизни в апреле 2024 года в возрасте 73 лет.

Напомним, во второй день чемпионата мира 18-летний Лифинцев победил на дистанции 100 м на спине. Далее Лифинцев в составе сборной России выиграл эстафету 4х50 м комплексом в миксте. В пятницу, 13 декабря, Лифинцев завоевал третью золотую награду, одержав победу на дистанции 50 м на спине, а 14 декабря в составе сборной выиграл эстафету 4х100 комплексом в миксте. В заключительный день соревнований, 15 декабря, в составе мужской сборной Лифинцев стал победителем в эстафете 4x100 м комплексом.