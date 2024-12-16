На чемпионате мира по плаванию было установлено 30 мировых рекордов, один — у России

30 мировых рекордов было установлено в рамках чемпионата мира по плаванию, который проходил в венгерском Будапеште с 10 по 15 декабря.

Девять новых мировых рекордов установила 21-летняя американка Гретчен Уолш. На ЧМ-2024 она выиграла семь золотых медалей, пять из которых — личные. По три мировых рекорда покорились канадке Саммер Макинтош и швейцарцу Ноэ Понти.

Пловцы сборной России установили новый мировой рекорд в комбинированной мужской эстафете. В составе команды выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Их результат — 3.18,68.

Всего на ЧМ российские пловцы завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали. В неофициальном медальном зачёте они заняли второе место.