«Ноэ Понти меня поздравлял». Лифинцев — о реакции соперников на его победы на ЧМ

Российский пловец, пятикратный чемпион мира на короткой воде Мирон Лифинцев рассказал о реакции иностранных пловцов на его победы в соревнованиях в Будапеште (Венгрия).

— Ты стоял на пьедестале с Реган Смит. Многих топовых пловцов видел впервые. Кто-то из соперников тебя поздравил?

— Многие. И многих хотел увидеть, поучаствовать вместе на соревнованиях. Многие меня поздравили, даже те, от кого не ожидал этого. Немного пообщались с Ноэ Понти, он меня поздравлял. Многие обратили на меня внимание, я показался на международных стартах, и теперь уже удивить кого-то будет сложнее.

— То есть ты уже не просто «тот самый парень, который круто плавает «сотню», как раньше писали. Это дополнительная ответственность или с этим тоже спокойно справляешься?

— Эта проблема всех спортсменов в мире. Я не исключение. От этого очень тяжело уйти, от ощущения «на меня все надеются, и я не могу облажаться». Выключить в этом смысле голову — это сложно, — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Швейцарский пловец Ноэ Понти — трёхкратный чемпион мира 2024 года в плавании на короткой воде.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. 18-летний Лифинцев стал обладателем пяти золотых медалей на дистанциях 50 и 100 м на спине, в смешанных комбинированных эстафетах 4х50 м и 4x100 м и в мужской комбинированной эстафете 4x100 м.