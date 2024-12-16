«Просто приехал проплыть». Мирон Лифинцев — об ожиданиях от чемпионата мира

Российский пловец, обладатель пяти золотых медалей чемпионата мира — 2024 на короткой воде Мирон Лифинцев рассказал о своих ожиданиях перед стартом соревнований в Будапеште.

— Мирон, ты уже чувствуешь себя многократным чемпионом мира?

— Всё пока в таком потоке происходит, даже соображать не успеваю, что и как. Я ехал на чемпионат без каких-либо мыслей, отдал всего себя рукам, ногам. Не думал о том, что может получиться или, наоборот, не получиться. Просто приехал проплыть, выиграл… — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. 18-летний Лифинцев стал обладателем пяти золотых медалей на дистанциях 50 и 100 м на спине, в смешанных комбинированных эстафетах 4х50 м и 4x100 м и в мужской комбинированной эстафете 4x100 м.