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Мирон Лифинцев рассказал, победы на каких дистанциях для него более значимы

Мирон Лифинцев рассказал, победы на каких дистанциях для него более значимы
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Российский пловец, обладатель пяти золотых медалей чемпионата мира — 2024 на короткой воде Мирон Лифинцев рассказал, победы на каких дистанциях принесли ему больше эмоций.

— И даже после финиша на 100 м бури эмоций не было? Или в голове уже была дистанция 50 м?
 Я, наверное, и не особо хотел что-то чувствовать, не расслаблялся ни на полпроцента. Впереди была не только 50 м, а ещё много дистанций, эстафеты. Думаю, за эстафету я даже больше рад. До какого-то момента их не любил, потом прочувствовал эту сплочённость, и в итоге это принесло больше эмоций, чем личные дистанции. В комбинированных я плыву первый этап и потом стартуют ребята, вот тут ещё больше переживаешь, — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. 18-летний Лифинцев стал обладателем пяти золотых медалей на дистанциях 50 и 100 м на спине, в смешанных комбинированных эстафетах 4х50 м и 4x100 м и в мужской комбинированной эстафете 4x100 м.

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