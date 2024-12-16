«Немножко расстроена, но в Сингапуре будет лучше». Юлия Ефимова — об итогах ЧМ-2024

Российская пловчиха Юлия Ефимова подвела итоги выступления на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который прошёл с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия).

«По эмоциям на личных дистанциях печалька, с другой стороны, я рада, что для меня всё равно хорошо закончился чемпионат, потому что есть улучшение по результатам на дистанциях, нахожусь на правильном пути, нужно больше соревнований, необходимо разгоняться. Но при этом всё равно как будто бы то ли я была готова на более высокий результат, то ли хотелось проплыть быстрее, поэтому немножко расстроена результатами.

Разрешили болеть за своих, я побежала в магазин, за всякими штучками‑дрючками, чтобы погромче это делать, болела за ребят, как могла, это очень сильно мотивирует. Ребята молодые, добрые. Они лучше, добрее, умнее, заводят, очень всё классно. Была рада поближе всех узнать. Пускай и не всё у меня получилось, но уверена — в Сингапуре будет лучше, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

32-летняя Ефимова осталась вне финалов в личных дистанциях на соревнованиях в Будапеште. Она шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы.

С 11 июля по 3 августа 2025 года в Сингапуре пройдёт чемпионат мира по водным видам спорта.