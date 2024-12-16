«Это того стоило». Евгения Чикунова — о выступлении на ЧМ-2024 после болезни

Рекордсменка мира российская пловчиха Евгения Чикунова подвела итоги выступления на чемпионате мира — 2024 на короткой воде, который прошёл с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия).

«Атмосфера сделала своё дело. Несмотря на усталость, чувствую себя замечательно. Настолько сильно забыла об ощущениях на международной арене… Это придало мне сил, чтобы доплыть 200 м и сделать это очень хорошо и уверенно. Очень рада завершению соревнований. Я сделала максимум, плюс‑минус у меня всё получилось.

Сначала были сомнения, участвовать ли в отборе, ведь я начала нормально восстанавливаться за девять дней до него. В итоге всё это того стоило: страдания, какие‑то неудачи при подготовке. Уезжаю с медалью, которая ощущается как золото. После болезни выплыть на 2 минуты 15 секунд — недели две назад даже не мечтала о таком», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

20-летняя Чикунова стала серебряным призёром чемпионата мира на дистанции 200 метров брассом.