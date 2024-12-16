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Стало известно, сколько заработали на ЧМ-2024 Мирон Лифинцев и Кирилл Пригода

Стало известно, сколько заработали на ЧМ-2024 Мирон Лифинцев и Кирилл Пригода
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Российские пловцы Мирон Лифинцев и Кирилл Пригода получат более $ 20 тыс. призовых каждый за выступление на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении телеканала.

По информации источника, Международная федерация плавания (World Aquatics) выплачивает за победу в чемпионате мира в личных дисциплинах и эстафетных видах (команде) по $ 10 тыс., за второе место — $ 8 тыс., за третье — $ 7 тыс.

18-летний Лифинцев стал обладателем пяти золотых медалей на дистанциях 50 и 100 м на спине, в смешанных комбинированных эстафетах 4х50 м и 4x100 м и в мужской комбинированной эстафете 4x100 м.

28-летний Кирилл Пригода также участвовал во всех трёх победных эстафетах российской команды, а также завоевал серебряные медали на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.

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